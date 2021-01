PM é flagrado dando tapa em rosto de mulher em São Paulo

O policial foi afastado do serviço operacional e encaminhado ao serviço administrativo. De acordo com a PM, foi instaurado um inquérito para apurar os fatos. Ele poderá responder por lesão corporal e abuso de poder edit

247 - Um policial militar foi flagrado por vídeo agredindo uma mulher com um tapa no rosto, no Jardim Lidia, na zona sul de São Paulo, no fim do ano passado. Ele foi afastado do serviço operacional e encaminhado ao serviço administrativo.

De acordo com a Polícia Militar, foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos. Se ele for considerado culpado, o PM poderá responder por lesão corporal e abuso de poder.

O segundo policial que aparece nas imagens também foi afastado do serviço operacional, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O conhecimento liberta. Saiba mais