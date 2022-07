PM é presa pelo marido após matar irmã durante briga em posto de combustíveis em São Gonçalo

Atendente do posto diz ter ouvido "muito, muito tiro" durante discussão das irmãs. Rhaillayne Oliveira de Mello foi presa e encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói edit

247 - A policial militar Rhaillayne Oliveira de Mello, 23, foi presa na manhã deste sábado (2) pelo próprio marido, que também é PM, após matar a irmã, Rayana Mello, a tiros durante briga em um posto de combustíveis de São Gonçalo-RJ. A informação é do portal G1.

Segundo a reportagem, as irmãs teriam saído de uma festa no bairro Barro Vermelho e já vieram discutindo ruas antes de chegarem ao posto. Josiane Silva, atendente do posto, afirmou que elas entraram em um banheiro e, após isso, foi possível ouvir "muito, muito tiro.”

Ao chegar no local, o marido de Rhaillayne deu voz de prisão à esposa, que foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói.

