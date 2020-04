PM e Vigilancia Sanitária obrigam comerciantes que burlam quarentena a fecharem as portas

247 - A Polícia Militar começou a atuar no fechamento de comércios de São Paulo por causa de violações ao que recomenda a Organização Mundial da Saúde na crise do coronavírus. A OMS pede que as pessoas fiquem em casa. A PM-SP também está orientada a circular pelos bairros da cidade pedindo à população para que fique em casa. Trata-se de uma parceria com a Vigilância Sanitária do Estado. São pelo menos 11 mil confirmações da Covid-19 em todo o território paulista.

Outro dado preocupante é que o estado já tem hospitais com 100% de ocupação nos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O primeiro dia de operação da PM foi nesta terça-feira (14), quando eles visitaram 14 estabelecimentos alvo de denúncias ao telefone 190 em Santana, zona norte, por desrespeitarem a quarentena. Quatro estavam abertos e foram fechados.

De acordo com o tenente-coronel Emerson Massera, porta-voz da corporação, "a tendência é aumentar (o número de operações diárias), porque nós recebemos uma quantidade muito grande de reclamações pelo 190". Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S. Paulo.

"A PM tem agido de maneira reativa, se podemos dizer assim: recebendo a reclamação e indo orientar as pessoas", afirma o coronel. "Nosso trabalho é de orientação. Ainda não é o momento de adotar qualquer outro tipo de postura", continua. "É orientar e a orientação tem dado resultado. As pessoas têm fechado realmente os estabelecimentos".

