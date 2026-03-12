TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      PM faz operação contra fábrica de armas em 3D no interior de São Paulo

      Ação em quatro cidades do interior paulista investiga quadrilha que produzia armamentos clandestinos com impressoras 3D

      Polícia Federal descobre fábrica clandestina de armamentos (Foto: Divulgação )

      247 - A Polícia Militar de São Paulo realizou, na manhã desta quinta-feira (12), uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de fabricar armas de fogo de forma clandestina com o uso de impressoras 3D no interior do estado. De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, o grupo também comercializava ilegalmente os equipamentos utilizados na produção.

      Durante a ação, os agentes apreenderam um arsenal ligado aos investigados, incluindo armas já montadas e diversos materiais utilizados na fabricação dos armamentos. A corporação, no entanto, não informou até o momento se houve prisões durante a operação.

      As investigações apontam que os suspeitos utilizavam tecnologia de impressão 3D e outros equipamentos para produzir peças e acessórios de armas de fogo de maneira ilegal. Entre os itens apreendidos estão carregadores, canos, coronhas e componentes de rifles e pistolas, além de munições organizadas em fileiras. Parte desse material foi exposta sobre uma mesa branca durante o registro da operação.

      A ofensiva foi realizada em conjunto pela Polícia Militar e pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), órgão do Ministério Público de São Paulo. O objetivo foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra pessoas suspeitas de integrar o esquema.

      As diligências ocorreram em quatro cidades do interior paulista: Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Tambaú. Durante as buscas, os policiais localizaram armas de fogo, peças e equipamentos utilizados na produção clandestina de armamentos. A contagem detalhada de todo o material apreendido ainda está em andamento.

      Casos semelhantes já foram registrados no estado. Em agosto do ano passado, uma operação conduzida pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Militar descobriu uma fábrica clandestina de fuzis do tipo AR-15 em Santa Bárbara d’Oeste.

      Segundo as investigações daquele caso, o local funcionava sob a fachada de uma empresa que afirmava produzir peças aeronáuticas. Na prática, porém, o espaço era utilizado exclusivamente para a fabricação de armamentos. Na ocasião, cerca de 80 armas foram apreendidas e duas pessoas acabaram presas pelas autoridades.