PM não identifica 8 mortos em ação no Complexo da Penha. Líder do Comando Vermelho continua foragido

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou nesta sexta-feira (11) não ter a identificação dos oito homens mortos nesta manhã na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da cidade do Rio. A informação foi publicada pelo portal Uol. De acordo com a corporação, eles foram mortos por reagirem à entrada dos policiais na favela e todos portavam fuzis.

Os policiais tinham como objetivo prender Adriano Souza Freitas, conhecido como Chico Bento, apontado pela PM como líder do Jacarezinho e do Comando Vermelho (CV). Ele fugiu do Jacarezinho após a implantação do programa Cidade Integrada, e não foi encontrado.

Em maio, a Polícia Civil fez a operação mais letal da história do Rio de Janeiro - 28 pessoas morreram. As duas ações policiais para prender o traficante somam 36 mortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dezessete escolas fecharam nesta sexta por causa da operação, afetando mais de cinco mil alunos.

Supremo proibiu operações

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a liminar dada em junho do mesmo ano pelo ministro Edson Fachin, proibindo a realização de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19. As operações devem ser "devidamente justificadas por escrito" pela autoridade competente com a comunicação imediata ao Ministério Público (MP-RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O STF determinou, na semana passada, que o Rio detalhe as medidas a serem adotadas para reduzir a letalidade policial. Entre as medidas, está a determinação de que o governo fluminense elabore um plano para conter a letalidade policial, no prazo de 90 dias. Também foi determinada a instalação de equipamentos com GPS, e gravação de áudio e vídeo acoplados às fardas dos policiais, no prazo de 180 dias.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE