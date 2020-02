PM ocupa frente da Refinaria Duque de Caxias e ameaça petroleiros em greve

A entrada da Refinaria Duque de Caxias da Petrobrás, no Rio, foi ocupada por mais de 120 PMs desde a madrugada desta segunda-feira. A greve é legal. Segundo a Federação dos Petroleiros, a ação da PM é sem precedentes. Eles temem uma ação repressiva qualquer momento edit

247- Mais de 120 de PMs ocupam desde a madrugada desta segunda-feira (3) a entrada da Refinaria Duque de Caxias da Petrobrás, localizada no município do mesmo nome, no Rio. Todo o ambiente diante da refinaria indica que poderá haver repressão a qualquer momento contra a greve dos petroleiros. A ocupação acontece sem que a Justiça tenha decretado a ilegalidade da greve.

Mais de 7 mil petroleiros estão em greve em 10 Estados e 16 unidades operacionais da empresa. No sábado, 1 mil petroleiros foram sumariamente demitidos pela direção da Petrobrás no Paraná.

Segundo Deyvid Bacelar, diretor da Federação Única dos Petroleiros (FUP), um dos quatro líderes sindicais que ocupam uma sala da sede da empresa na avenida Chile, no Rio, "a ocupação da PM diante da Reduc é absolutamente desproporcional. Nunca vi em meus anos de dirigente sindical uma ameaça tão flagrante, ainda mais com uma greve legal". A ocupação acontece desde sexta-feira (31) e foi considerada legal pela Justiça.

Bacelar afirmou que a mobilização dos pretroleiros é para evitar "o desmantelamento e privatização da Petrobrás".

Assista ao vídeo da ocupação da PM na TV 247:

Deyvid Bacelar e outros líderes que ocupam a sala da Petrobrás participaram na manhã desta segunda do Bom Dia 247: