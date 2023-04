PM põe Caveirão dentro de escola na Maré para operação contra chefes do Comando Vermelho no Rio (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Em uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) nesta quarta-feira (5), policiais militares invadiram uma escola pública na Favela Nova Holanda com dois carros blindados, conhecidos como ‘Caveirão’, para capturar um grupo de criminosos que fugiu durante uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Segundo o Bope, a fuga para o Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Elis Regina foi por volta das 6h30, antes de as crianças chegarem para o turno escolar. No entanto, um vídeo que viralizou na internet mostra crianças e adolescentes correndo ao perceber os dois veículos na frente da escola.

De acordo com reportagem do G1, dez traficantes foram presos dentro do colégio e seis na comunidade. Três fuzis foram apreendidos.

De acordo com a PM, a operação começou nas “primeiras horas da manhã, quando os agentes do Bope chegaram à Nova Holanda para prender chefes do Comando Vermelho, a maior facção do tráfico de drogas do RJ, e criminosos oriundos de outros estados que estariam escondidos na comunidade”.

Ainda de acordo com a corporação, “houve intenso confronto na entrada da favela e por volta das 6h30, suspeitos correram para um Ciep. Especialistas do Bope negociaram a rendição, e 10 homens foram detidos ainda dentro do colégio. Outros seis foram presos na comunidade”.

Assista:

Sim, os dois blindados da polícia do Estado do RJ estão dentro de uma escola pública, no Complexo da Maré na manhã desta quarta-feira. pic.twitter.com/dIn93fieFN — Rene Silva (@eurenesilva) April 5, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.