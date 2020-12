PM-SP assina compra de submetralhadoras semelhantes às utilizadas pelo exército dos EUA

A corporação rompeu com a brasileira Taurus após suas submetralhadoras SMT-40 desenvolverem problemas edit

247 - A Polícia Militar de São Paulo assinou contrato com a empresa de armamentos estadunidense Brugger and Thomet (B&T) para compra de 1.000 submetralhadoras do modelo APC40 PR, semelhantes às utilizadas pelo exército dos EUA.

Segundo o tenente-coronel Marco Aurélio Valério, cada arma custará à PM paulista US$ 2.950 (cerca de R$ 15.045)

Assim, a corporação rompe com a Taurus, com quem assinou contrato para 6.0000 submetralhadoras SMT-40 em 2011.

A principal razão pela mudança, conforme reportado no G1, foi o aparecimento de “fissuras e rompimento de canos", o que inviabilizou seu uso.

