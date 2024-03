PM suspeito de matar advogado no Rio de Janeiro se entrega à Polícia

Apoie o 247

247 - O policial militar Leandro Machado da Silva, procurado pelo homicídio do advogado Rodrigo Marinho Crespo, no centro do Rio de Janeiro, se entregou à polícia nesta terça-feira (5/3). O suspeito, apontado como responsável por coordenar a logística do crime, compareceu à Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca, acompanhado de seu advogado, conforme informações do G1 .

Segundo as investigações, Leandro teria organizado toda a operação do crime, incluindo o uso do veículo pelos assassinos. O PM, lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), já responde por outro homicídio ocorrido em 2020, durante um churrasco na Baixada Fluminense, também no Rio.

Anteriormente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Cezar Daniel Mondego de Souza, outro suspeito envolvido no assassinato do advogado. No entanto, Eduardo Sobreira Moreira permanece foragido.

O crime ocorreu em 26 de fevereiro, por volta das 17h, em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no centro do Rio. Os criminosos, encapuzados, atiraram contra Rodrigo Marinho Crespo, sem levar quaisquer pertences, sugerindo um planejamento prévio baseado no estudo dos hábitos e rotina da vítima.

De acordo com as autoridades, Cezar e Eduardo foram responsáveis pela vigilância e monitoramento da vítima antes do homicídio. O carro utilizado pela dupla foi alugado pelo policial militar Leandro Machado da Silva, sendo que Eduardo e Leandro tiveram suas prisões temporárias expedidas pela Justiça.

As investigações revelam que Leandro tinha o hábito de alugar veículos em uma locadora da zona oeste do Rio, e que estava estudando mudar de ramo de atividade, ingressando no mercado de apostas on-line.

