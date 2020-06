PM veta uso de fogos, sinalizadores ou fumaças durante a manifestação na Av. Paulista

247 - A Polícia Militar de São Paulo solicitou às torcidas que organizam a manifestação deste domingo (14) na Avenida Paulista que não usem fogos de artifícios, sinalizadores ou fumaças durante a manifestação.

Os participantes do ato optaram por acatar o pedido da PM, ainda que não concordassem com o veto. "Não concordamos, mas vamos acatar porque não queremos nem um tipo de conflito. A ideia era fazer uma arquibancada no protesto. Mas ainda vai chegar esse momento", declarou ao UOL um dos organizadores do ato palmeirense.

O protesto é organizado por torcedores do Palmeiras, Corinthians, com o apoio das torcidas do São Paulo, Santos e Portuguesa.

