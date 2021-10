PMs apreendem pênis de borracha recheado com cocaína no Leblon (RJ)

Apoie o 247

Metrópoles - Era para ser uma ronda de rotina pelas ruas do Leblon, na zona sul do Rio, mas, por volta das 8h30 desta sexta-feira (29/10), policiais militares do programa Segurança Presente fizeram o que eles chamaram de uma “ocorrência pica”. De acordo com a coordenação do programa, os policiais apreenderam um pênis de borracha recheado com pinos de cocaína.

Os militares que estavam na motopatrulha suspeitaram de dois homens que ocupavam um Palio branco nas proximidades do Jardim de Alah e abordaram a dupla. Eles ficaram nervosos quando receberam ordem dos PMs para encostar o carro.

Na revista, os militares encontraram, com um deles, dois papelotes de cocaína no bolso. Em seguida, durante busca no veículo, os agentes encontraram o pênis de borracha, com mais 12 pinos de entorpecente.

