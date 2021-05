PMs dão mata-leão e socos em homem negro durante detenção

247 - A Polícia Militar (PM) investigará a conduta de policiais militares durante a prisão de um homem negro em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, na última quinta-feira (29). Ele foi derrubado no chão, onde um PM o encheu de socos.

De acordo com o portal G1, o homem estava em uma distribuidora de bebidas quando os militares chegaram e o encostaram contra a parede, com as mãos para cima. Os policiais tentaram algemá-lo, mas ele resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi preso por desacato. Ele teria insultado os PMs.

A PM disse que o Comando da 17ª Companhia de Polícia Militar Independente "já está de posse das imagens e irá instaurar um procedimento, para verificar a atuação dos militares".

