PMs espancam homem após megabloco no Ibirapuera

247 - Um vídeo gravado durante a dispersão de um megabloco de Carnaval no entorno do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, mostra policiais militares agredindo um homem com socos, chutes e golpes de cassetete. As imagens foram divulgadas pelo g1 nesta quarta-feira (18).

O caso ocorreu por volta das 17h de terça-feira (17), nas imediações da Avenida Pedro Álvares Cabral, ao lado de uma torre de vigilância montada para o evento. Segundo uma testemunha que registrou a cena, o homem seria vendedor ambulante e teria sido abordado após questionar o uso de um caminhão-pipa que molhava foliões e, de acordo com relato, também atingia as maquininhas de pagamento dos comerciantes que atuavam no local.

Sequência de agressões

O vídeo mostra inicialmente o homem encostado em um gradil, com as mãos para trás, sendo revistado por três policiais ao lado do caminhão-pipa. Em seguida, após uma breve mudança de ângulo, um dos agentes aparece desferindo socos no rosto do abordado.

Ao tentar se proteger, o homem ergue os braços, mas é contido por outros policiais, que passam a golpeá-lo na região do abdômen e nas pernas. Pelo menos cinco agentes participam diretamente das agressões. Em determinado momento, ele é derrubado e recebe chutes e pisões, inclusive na cabeça.

A cena mais violenta registra um policial aplicando um golpe de estrangulamento, conhecido como mata-leão, até que o homem perca a consciência. Após o desmaio, ele é algemado. O vídeo termina com a vítima já acordada, cercada por cerca de 15 policiais, nas proximidades da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Rua Abílio Soares.

Versão da SSP

Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que "não compactua com excessos ou desvios de conduta de seus agentes e informa que as imagens, assim disponibilizadas na íntegra, serão devidamente analisadas".

A pasta também declarou que, segundo a Polícia Militar, “na tarde desta terça-feira (17), durante a Operação Carnaval no Parque Ibirapuera, na zona sul da Capital, um homem foi detido após desacatar e agredir policiais militares que realizavam o patrulhamento no local. O rapaz, posteriormente identificado como integrante das Forças Armadas, ofendeu verbalmente os agentes, se negou a apresentar documento de identificação e investiu fisicamente contra a equipe. Técnicas de contenção e algemas foram utilizadas para resguardar a integridade da equipe e do próprio abordado, que foi levado ao 27º Distrito Policial. A Polícia do Exército foi comunicada e tomou as medidas cabíveis".

A SSP não confirmou se a ocorrência mencionada na nota corresponde exatamente às imagens que circulam nas redes sociais.