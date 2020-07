PMs que chutaram, sufocaram e arrastaram mulher negra em SP são afastados de suas funções

247 - Os policiais militares que foram filmados agredindo uma mulher em Parelheiros, no extremo sul da capital de São Paulo, foram afastados de suas funções após agressões físicas contra mulher negra, que foi sufocada, arrastada pelos agentes na rua e teve que passar por uma cirurgia na perna.

As cenas da agressão gratuita contra a mulher foram ao ar no programa Fantástico deste domingo (12).

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), revelou na noite deste domingo (12) que os PMs foram afastados de suas funções e classificou a abordagem como "inaceitável".

"Os policiais militares que agrediram uma mulher em Parelheiros, na Capital de SP, já foram afastados e responderão a inquérito. As cenas exibidas no Fantástico causam repulsa. Inaceitável a conduta de violência desnecessária de alguns policiais. Não honram a qualidade da PM de SP", disse o chefe do Executivo paulista no Twitter.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, os oficiais foram afastados em 30 de maio, dia da ocorrência, e continuam realizando trabalhos administrativos. O inquérito corre em sigilo desde então.

