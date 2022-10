'Poder a qualquer custo': ex-cinegrafista da Jovem Pan denuncia Tarcísio por expô-lo a bolsonaristas radicais nas redes

Apoie o 247

247 - O cinegrafista Marcos Andrade, que pediu demissão da Jovem Pan por temer pela própria segurança após pressões da equipe de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para apagar imagens do falso atentado de Paraisópolis, gravou um vídeo denunciando o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo por expor sua imagem a centenas de milhares de bolsonaristas radicais nas redes sociais.

Em pronunciamento em vídeo publicado nas redes de Tarcísio, o ex-ministro bolsonarista alegou que sua equipe pediu para apagar as filmagens do falso atentado de Paraisópolis para não expor os seguranças do candidato. Entretanto, no mesmo documento, a imagem de Marcos é exposta sem qualquer tipo de cautela para preservar sua identidade.

Revoltado, o cinegrafista criticou a atitude do candidato ao governo de SP: "Pessoal, eu estou aqui para expressar a minha indignação com o candidato Tarcísio, que nas redes sociais fez uma declaração justificando o porquê do pedido para apagar as imagens, que era para cuidar da segurança, proteger as pessoas que trabalhavam com ele, e infelizmente ele não está se preocupando com a minha imagem, ele coloca minha imagem no vídeo, nas redes sociais dele, e está com milhões de visualizações. (Em relação) a mim ele está pouco se importando. É aquilo: é o poder a qualquer custo."

Marcos já virou alvo dos bolsonaristas radicais e teme pela própria segurança. Em seu vídeo, ele também denuncia que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão criando fake news com sua imagem: "Outra coisa: está correndo nas redes sociais uma fake news com uma foto minha e da minha esposa, é o poder a qualquer custo, esse pessoal não tem limites."

