Polícia aponta mãe de Oruam como foragida em operação contra o Comando Vermelho

247 - A empresária Márcia Gama, mãe do rapper Oruam e esposa do traficante Marcinho VP, é considerada foragida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela é um dos alvos da Operação Contenção Red Legacy, deflagrada na manhã desta quarta-feira (11) para desarticular a estrutura nacional da facção criminosa Comando Vermelho. As informações foram divulgadas pelo jornal Diário do Nordeste.

De acordo com a publicação, Márcia não foi localizada por agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Dcoc-LD), responsável pelas investigações. Por isso, passou a ser considerada foragida pelas autoridades.

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e autora do livro Fé com Reflexão, a empresária é apontada pelas investigações como uma das intermediadoras da facção fora do sistema prisional. Segundo a Polícia Civil, ela teria participação na circulação de informações e em articulações relacionadas ao grupo criminoso.

Outro alvo da operação é Landerson Nepomuceno, sobrinho de Marcinho VP. Conforme a investigação, ele também teria participação direta no papel de comunicação externa da facção e igualmente não foi localizado, sendo considerado foragido.

Marcinho VP está preso há quase 30 anos e é apontado pela Polícia Civil como um dos principais chefes do Comando Vermelho. Durante a operação desta quarta-feira, agentes cumpriram mandados em endereços ligados à família do traficante.

Nas diligências, os policiais encontraram objetos relacionados ao criminoso, entre eles uma camiseta estampada com o rosto de Marcinho VP acompanhada da palavra “liberdade”. As investigações seguem em andamento para localizar os alvos e aprofundar a apuração sobre a rede de apoio da facção fora do sistema prisional.