Polícia busca homem que atirou seis vezes contra a ex dentro de pastelaria em SP

247 - A Polícia Civil de São Paulo procura por Bruno Lopes Barreto, de 36 anos, acusado de atirar diversas vezes contra a ex-companheira dentro de uma pastelaria no Jardim Fontalis, Zona Norte da capital. As informações são do G1.

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (1º). Segundo a investigação, o suspeito entrou no estabelecimento onde a vítima, Evelin, de 38 anos, trabalhava havia cerca de cinco meses. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver o momento em que ele se aproxima dela e repete insistentemente: “Você não vai sair?” Após a negativa, ele saca duas armas e dispara seis vezes, conforme relatou a polícia.Barreto fugiu em seguida em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado. A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do agressor. A defesa do suspeito não foi encontrada para comentar o caso.Evelin foi socorrida de helicóptero pelo Águia da Polícia Militar e levada ao Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde é considerado grave.

Familiares da vítima disseram que ela manteve um relacionamento de cerca de três anos com Barreto, período em que ele demonstrava comportamento violento. Eles relataram ainda que o agressor já havia cumprido pena e ameaçava Evelin constantemente por ciúme do novo relacionamento que ela havia iniciado.Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso está sendo investigado e que a perícia foi acionada para analisar o local do crime. A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio no 73º Distrito Policial (Jaçanã).A polícia continua as buscas pelo suspeito e pede que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada de forma anônima aos canais oficiais de denúncia.