Polícia Civil conclui inquérito sobre o suicídio de Jéssica Vitória Canedo. Uma jovem foi indiciada

Segundo a polícia, foi a própria Jéssica quem forjou as supostas conversas com Whindersson Nunes. Uma jovem do Rio de Janeiro foi indiciada por instigação ao suicídio edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais encerrou as investigações relacionadas ao caso de suicídio da jovem Jéssica Vitória Canedo, 22, que ocorreu no ano passado. As autoridades confirmaram que Jéssica forjou os prints de conversas com o humorista Whindersson Nunes, além de criar contas falsas para espalhar a notícia.

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (6), o delegado Felipe Oliveira, responsável pelo caso, declarou que todas as informações sobre um suposto relacionamento entre Jéssica e o humorista foram fabricadas por Jéssica. “Com toda a repercussão do caso e investigações, o que concluímos é que todas essas notícias que saíram em sites e todas as informações sobre um suposto relacionamento, tudo foi criado e partiu da própria jovem”, afirmou o delegado, segundo a Rádio Itatiaia.

continua após o anúncio

As provas estavam no celular de Jéssica, e a polícia descobriu que, após a divulgação da falsa notícia, ela passou a receber ameaças e mensagens incentivando o suicídio. "Desde o início das investigações, apuramos que a jovem passava por tratamento psiquiátrico, por problemas de depressão e, após a divulgação das notícias, ela passou a receber uma série de ataques nas redes sociais. Um desses ataques era instigando Jéssica a cometer suicídio”, acrescentou o delegado.

Uma jovem de 18 anos do Rio de Janeiro foi identificada como responsável por incentivar e enviar mensagens a Jéssica. Essa mulher foi indiciada. Por sua vez, Whindersson Nunes foi ouvido pelas autoridades e negou qualquer tipo de vínculo com a jovem mineira.

continua após o anúncio

*Se você ou alguém próximo precisar de ajuda, procure o CVV (Centro de Valorização a Vida), que funciona 24 horas por dia e também em feriados, por meio do número de telefone 188, por meio do e-mail, chat ou pessoalmente.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: