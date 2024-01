Polícia Civil de SP começa 2024 com 17.131 profissionais a menos e sindicato pede urgência em reposição

Segundo dados do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), dos 41.912 cargos disponíveis, apenas 24.718 estão ocupados edit

247 - A Polícia Civil do estado de São Paulo Começou o ano de 2024 com um déficit de 17.131 profissionais, uma lacuna de 40% em relação aos cargos previstos. Segundo dados do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), dos 41.912 cargos disponíveis, apenas 24.718 estão ocupados.

Em 2023, primeiro ano do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Polícia Civil sofreu 964 baixas devido a exonerações, aposentadorias e óbitos, sem qualquer contratação para compensar as perdas. Na segunda-feira (8), a Delegacia Geral de Polícia Civil publicou no Diário Oficial a convocação, para apresentação de documentos e de exame médico, dos 368 candidatos aprovados no concurso para delegado de Polícia de 2022.

“Esperamos que todos sejam nomeados, inclusive os candidatos excedentes, e numa única chamada, tendo em vista o alto déficit que temos, hoje, na Polícia Civil. Não faz sentido deixar de efetivar todos esses profissionais, ou postergar a nomeação. Estamos com 17,1 mil policiais a menos, que deveriam estar em serviço. É um absurdo”, disse a presidente do Sindpesp, Jacqueline Valadares.

Ainda conforme o sindicato, do total de 3.463 cargos para delegados de Polícia no estado de São Paulo, 2.452 estavam ocupados e outros 1.011 estavam vagos no início do ano. O déficit também se estende a diferentes categorias, sendo necessário preencher 4.049 vagas de escrivães e 4.288 de investigadores.

A presidente do Sindpesp também ressalta a baixa remuneração como um dos fatores agravantes do déficit, mencionando que salários mais atrativos são essenciais para atrair novos profissionais e manter os já concursados na carreira. Apesar do aumento médio de 18% nos salários autorizado pelo Estado no segundo semestre de 2023, os delegados de São Paulo continuam entre os menos remunerados do país.

Em comparação com outros estados, São Paulo ocupa o 22º lugar no ranking salarial dos delegados, mesmo sendo o estado mais rico da federação e líder em arrecadação. A disparidade salarial entre São Paulo e outros estados, como Paraná e Brasília, destaca a necessidade de revisão urgente da remuneração dos profissionais da Polícia Civil.

Ainda de acordo com o sindicato, os salários pagos pelo governo paulista aos delegados está entre os mais baixos do país, apesar do acréscimo médio de 18% no holerite da Polícia Civil autorizado pelo Estado no segundo semestre de 2023. O vencimento mensal bruto para quem está em início de carreira é R$ 15.037, ante R$ 21.087 pago pelo Paraná, e R$ 19.745, pago pelo governo do Distrito Federal. Atualmente, São Paulo ocupa o 22º lugar entre 26 estados e o Distrito Federal no ranking salarial dos delegados do país.

