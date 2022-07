Polícia Civil mata homem negro na Lapa e manifestantes fazem barricadas (vídeos)

Apoie o 247

247 - Após ação da Polícia Civil na Lapa, região central e turística do Rio de Janeiro, terminar com um morto nesta segunda-feira, 18, manifestantes saíram às ruas e montaram barricadas em protesto.

Todos os acessos para o Largo da Lapa foram fechados.

Situação tensa na Lapa nesse momento. Polícia matou mais um jovem negro



📷@eduardo_duds29 pic.twitter.com/XgfXQECeZa July 18, 2022

A polícia alega que agentes estavam em diligência a para cumprimento de mandado de prisão contra um ladrão, quando, ao passarem, pela Rua Joaquim Silva, teriam sido surpreendidos por dois homens armados que vendiam drogas no local, segundo informa o G1.

A corporação afirma que os primeiros disparos foram dos supostos criminosos e, em reação, os policiais balearam um dos homens, enquanto o outro fugiu. A polícia alega que com o homem alvejado foram apreendidas drogas e simulacro de arma de fogo.

O homem morto é Emanuel Ramos de Oliveira, que, segundo o G1, supostamente tem 15 anotações criminais, a maioria por roubo e tráfico de drogas.

Segunda-feira, final do expediente e a Lapa sitiada. Resultado da revolta da população por mais um jovem negro morto pela polícia. pic.twitter.com/V1Zq2wNczo July 18, 2022

Vereadora do PSOL no Rio, Monica Benicio criticou a ação da Polícia e colocou a culpa no governador Cláudio Castro: "Quem anda pela Lapa percebe o aumento da pobreza e o descaso do Governo do Estado. Agora Claudio Castro mandou a Polícia Civil lá pra matar. Vai tapar o sol com a peneira em ano de eleição, mas resolver a desigualdade pra combater a violência não tá nos planos do fascista".

Quem anda pela Lapa percebe o aumento da pobreza e o descaso do Governo do Estado. Agora @claudiocastroRJ mandou a Polícia Civil lá pra matar. Vai tapar o sol com a peneira em ano de eleição, mas resolver a desigualdade pra combater a violência não tá nos planos do fascista. — Monica Benicio (@monica_benicio) July 18, 2022

Pra vocês entenderem melhor a situação de guerra na lapa, mataram um morador de rua, estão incendiando alguns lugares da lapa, houve arrastao e jogaram pedra em um Onibus! Está um CAOS! Se cuidem! #CidadeAlertaRJ #lapa pic.twitter.com/p8fglLWyU1 — Versions Of Angel | LA LOTO (@Migueel__Angelo) July 18, 2022

