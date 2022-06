Polícia Civil pede prisão preventiva de homem que agrediu colega mulher em Registro

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - A Polícia Civil informou que pediu a prisão preventiva do procurador Demétrius Oliveira de Macedo, de 34 anos, que agrediu uma colega de trabalho na cidade de Registro, no interior de São Paulo.

Em nota, a corporação declarou que o pedido de prisão é de autoria do delegado Daniel Vaz Rocha, do 1º Distrito Policial de Registro. De acordo com o despacho do delegado, o acusado em liberdade “expõe a perigo” a vida das mulheres envolvidas e a ordem pública.

A fundamentação do pedido conta com vídeos, fotos e depoimentos que registram a agressão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Carta Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE