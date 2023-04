Polícia Civil prende casal de Itapevi (SP) suspeito de matar asfixiado bebê que 'chorava muito'

Apoie o 247

247 - Na noite de sábado (8), a Polícia Civil de São Paulo prendeu temporariamente um casal de Itapevi sob suspeita de serem responsáveis pela morte de um bebê asfixiado, informa o jornal O Globo.

A mãe inicialmente relatou que colocou a criança de bruços com uma coberta e chupeta na boca devido ao choro excessivo, mas o laudo indicou a possibilidade de sufocamento criminoso, levando à abertura de um inquérito para investigação de homicídio.

Os policiais militares foram inicialmente chamados para atender uma criança de três anos com sinais de maus tratos no pronto-socorro local. O caso foi registrado como morte suspeita, mas a prisão temporária do casal foi concedida após a conclusão do laudo.

Em novo depoimento, a dupla admitiu ter mentido e apresentou uma nova versão, na qual a mãe afirmou ter colocado o bebê de bruços no carrinho com uma chupeta na boca e um cobertor, e seu marido descobriu que a criança não estava respirando mais por volta das 6 horas da manhã. Ambos afirmaram que o nascimento do bebê foi indesejado.

A defesa do casal não foi encontrada.

