Polícia confunde pedaço de madeira com fuzil e mata morador da Cidade de Deus

Vítima era catador de recicláveis e segurava um pedaço de madeira no quintal de casa, durante operação na Cidade de Deus, no Rio

247 - A Polícia Militar admitiu que matou o catador de recicláveis Dierson Gomes da Silva, de 50 anos, morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, porque confundiu um pedaço de madeira que ele carregava com um fuzil. O catador, conhecido como Lord, foi executado na manhã desta quinta-feira (5) durante operação na comunidade.

Em nota, a Secretaria de Polícia Militar admitiu que o homem foi morto por conduzir o que aparentava ser um fuzil, pendurado em uma bandoleira, destaca reportagem do jornal Extra. O comunicado diz, ainda, que "o comando da corporação já instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias que vitimaram fatalmente um homem na comunidade".

“De acordo com policiais do 18º BPM, uma equipe da unidade se deslocava pela localidade do Pantanal, uma área historicamente conflagrada, quando se deparou com um homem conduzindo o que aparentava ser um fuzil, pendurado em uma bandoleira. Os policiais efetuaram disparos e o atingiram. O ferido não resistiu. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para a perícia”, diz a nota.

Segundo familiares da vítima, a madeira que Dierson carregava quando foi morto era usada por ele como um cabo para ser acoplada na enxada durante serviços de capina.

Leia a nota da PM na íntegra:

"O comando da Corporação já instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias que vitimaram fatalmente um homem na Comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste da Cidade do Rio.

Desde o início da manhã desta quinta-feira (5/1), equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com o apoio do Comando de Operações Especiais (COE) – através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) – realizam uma operação na Comunidade Cidade de Deus. Dentre os objetivos, a prisão de criminosos que atuam no crime organizado daquela localidade e praticam diversos roubos na região, além de também apreender armas de fogo e recuperar veículos roubados.

Durante as ações, os policiais foram atacados a tiros em diversos pontos da comunidade e equipes do BOPE apreenderam um fuzil calibre 5,56.

De acordo com policiais do 18º BPM, uma equipe da unidade se deslocava pela localidade do Pantanal, uma área historicamente conflagrada, quando se deparou com um homem conduzindo o que aparentava ser um fuzil, pendurado em uma bandoleira. Os policiais efetuaram disparos e o atingiram. O ferido não resistiu. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para a perícia.

Além do procedimento interno instaurado, a SEPM colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil. Os policiais serão identificados e as armas apresentadas à perícia."

