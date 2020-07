Polícia cumpre mandado contra PC Siqueira, acusado de pedofilia

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do youtuber PC Siqueira, investigado por acusações de suposto envolvimento com pedofilia. Um perfil do Twitter chamado #ExposedEmo compartilhou prints de uma conversa em que PC teria dito que recebeu fotos de uma criança de 6 anos nua, o que configuraria pornografia infantil edit

247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta segunda-feira (13) um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do youtuber PC Siqueira, investigado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo, por causa de acusações de suposto envolvimento com pedofilia. As informações sobre o caso são sigilosas. Os relatos foram publicados em reportagem do site Uol.

Em junho, um perfil do Twitter chamado #ExposedEmo compartilhou prints de uma conversa em que PC teria dito que recebeu fotos de uma criança de 6 anos nua, o que configuraria pornografia infantil. "Já aproveitando a vibe de #exposed, alguém aí já passou por algum tipo de abuso de famoso/pseudo do movimento emo? Vamo aproveitar pra encorajar a galera de expor assediador que muitas vezes paga de boa pessoa. Minha DM tá aberta pra relatos!#RT- #ExposedEmo (@ExposedEmo1) June 1, 2020".

Em suas redes sociais, PC afirmou que era uma fake news. "Fui pego de surpresa ao ver meu nome sendo utilizado por uma articulação criminosa, que tentou me acusar de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria. Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável".

O youtuber também agradeceu quem se manteve ao seu lado neste período. "Agradeço a quem não virou as costas pra mim nesse momento bizarro. Aos que estão se deliciando, esperando o meu suicídio, ser estuprado ou morto... A vida é um pote de ambrosia, só que no final do pote, tem [email protected] Não vá com tanta sede ao pote".

