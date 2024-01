Polícia de São Paulo pede mais seis prisões no caso do sequestro de Marcelinho Carioca

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de São Paulo solicitou ao Judiciário mais seis prisões de pessoas supostamente ligadas ao sequestro do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca e de sua amiga Taís Alcântara de Oliveira em dezembro do ano passado.

Quatro pessoas já foram presa em ligação com o caso, ocorrido em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Os novos suspeitos foram identificados pelas digitais após perícia, segundo o G1. O grupo é formado por cinco homens e uma mulher.

Eles foram indiciados por associação criminosa, receptação, roubo, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro.

