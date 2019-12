Polícia do Rio diz que terrorismo contra Porta dos Fundos não foi terrorismo

Embora a produtora O2, que filma os programas do Porta dos Fundos, tenha sofrido um atentado terrorista a bomba na semana passada, a polícia civil do Rio de Janeiro negou que o ato tenha sido terrorismo – o que abre espaço para novos atentados no Brasil; retaliação ao Porta dos Fundos se deu em razão de um especial que mostrou um Jesus Cristo gay edit