Polícia estabelece sigilo de cinco anos em documentos referentes à Chacina do Jacarezinho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro estabeleceu sigilo de cinco anos em ao menos dois documentos referentes à operação que resultou na Chacina do Jacarezinho. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do RJ denunciou falta de transparência edit

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro estabeleceu sigilo de cinco anos em ao menos dois documentos referentes à operação que resultou na Chacina do Jacarezinho, no dia 6 de maio. A chacina foi a mais letal da história do Rio e terminou com 28 mortos.

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro denunciou a falta de transparência.

O subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, justificou o sigilo alegando que a divulgação pode "comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações", aproveitando decreto estadual imposto pelo ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB).

