Polícia faz operação em "Casa Abandonada" na capital paulista

247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta quarta-feira (20) um mandado de busca e apreensão por conta de denúncias sobre crime de abandono de incapaz que teria como vítima Margarida Bonetti, 63 anos, proprietária da "Casa Abandonada", no bairro do Higienópolis, na cidade de São Paulo. Vizinhos do imóvel em Higienópolis ligaram para delegacias afirmando que uma pessoa com problemas de saúde mental estava no imóvel.

De acordo com reportagem da CNN Brasil, publicada nesta quarta, eRla ficou conhecida através do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", produzido pelo jornalista Chico Felitti para a Folha de São Paulo.

Reportagens em áudio destacaram um processo que investigou Margarida e o seu marido, Renê Bonetti, por manter uma empregada em condições parecidas com a escravidão, nos Estados Unidos, onde Renê foi julgado e cumpriu pena. Margarida voltou ao Brasil antes do julgamento e vive na casa há mais de 20 anos.

