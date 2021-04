Polícia fecha bingo clandestino em SP com 150 pessoas e encontra procurado pela Justiça

247 - Um bingo clandestino com cerca de 150 pessoas foi alvo de uma operação da Polícia Civil, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (SP), na quarta-feira (31). De acordo com as autoridades, no local foram localizadas 127 máquinas de jogos de azar. As informações são do protal R7.

Entre os frequentadores estavam idosos e um procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia. Conforme a polícia, três portas blindadas tiveram que ser arrombadas para que as equipes entrassem no local.

Devido ao alto número de pessoas, nem todas foram levadas para a delegacia, para não causar mais aglomeração.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.