Polícia Federal faz buscas na Precisa Medicamentos, em São Paulo

247 - A Polícia Federal faz busca e apreensão nesta sexta-feira, (17), em endereço vinculado à empresa Precisa Medicamentos, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A operação se estende a outro endereço em Itapevi, onde fica uma empresa de logística, a Luft Healthcare. É lá que ficam armazenados os produtos da Precisa. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

As buscas foram pedidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado e autorizadas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os policiais federais fazem as buscas desde às 6h.

De acordo com a reportagem, em nota, a cúpula da CPI – o presidente Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL) – afirmaram que as buscas miram no contrato entre a Precisa Medicamentos e a empresa indiana Bharat Biotech. A operação também tem como alvo documentos relacionados a este contrato.

