Polícia Federal prende secretária de Saúde de Magé por suspeita de desvios no SUS

247 - A secretária de Saúde de Magé, Carine Tavares, foi presa em uma operação da Polícia Federal (PF), realizada na manhã desta quinta-feira (24), por suspeita de integrar um esquema que teria desviado R$ 9 milhões do Sistema Único de Saúde (SUS) no município da Baixada Fluminense, situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A reportagem é do portal G1.

Os agentes da Polícia federal cumpriram sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, acrescenta a reportagem.

Os investigadores apontam suspeita de direcionamento na contratação de um laboratório de Magé, que pertenceria a um vereador. São analisados crimes de dispensa ilegal de licitação, fraude em licitação, peculato, falsidade ideológica e organização criminosa.