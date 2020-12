Polícia Federal prende Yasha, um dos maiores doleiros do Brasil

247 - A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (18), segundo Caio Junqueira, da CNN, o doleiro Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha e considerado um dos cinco maiores doleiros do Brasil. A operação foi realizada em parceria com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro.

A PF localizou Yasha em um condomínio de luxo em Angra dos Reis. A ordem de prisão foi expedida pela juíza da 7ª Vara Criminal do Rio Caroline Vieira Figueiredo.

O doleiro é suspeito de praticar crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A prisão de Yasha já havia sido decretada na operação Câmbio, Desligo, a mesma que levou à prisão o "doleiro dos doleiros", Dario Messer.

