Polícia identifica PMs na festa da milícia em Angra dos Reis, no Rio

Festa que contou com a presença de 60 pessoas, realizada no domingo, teve a participação de integrantes de milícias e três agentes da Polícia Militar. Os PMs serão ouvidos pela Corregedoria da corporação edit

247 - Três agentes da Polícia Militar participaram de festa numa casa de luxo em Angra dos Reis, na Costa Verde, que reuniu cerca de 60 pessoas, no domingo (26), contando com a presença de milicianos. Uma operação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) tentou capturar os criminosos durante o evento, mas eles conseguiram escapar. Os PMs identificados serão ouvidos pela Corregedoria da corporação. A informação é do jornal O Globo.

Através de vídeos compartilhados nas redes sociais, três suspeitos de envolvimento com a milícia foram identificados na festa. Um dos bandidos é membro de uma milícia de Angra. Outro é de Curicica, na Zona Oeste do Rio, acrescenta a reportagem.

A operação contou com o apoio de um helicóptero e de homens da Coordenadoria de Recursos Especiais. Os agentes entraram no imóvel do vizinho, onde estava sendo transmitido um vídeo ao vivo do grupo de pagode Aglomerou.

