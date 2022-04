Polícia indicia empresário Saul Klein por crimes sexuais contra 14 mulheres

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta quinta-feira (28) o empresário Saul Klein pelos crimes de organização criminosa, estupro, estupro de vulnerável, casa de prostituição, favorecimento à prostituição, tráfico de pessoas e falsificação de documento público. Ele era investigado pela polícia desde setembro de 2020, em um processo envolvendo 14 jovens que o denunciaram por estupro, lesão corporal e transmissão de doença venérea, além de outros crimes. Elas fizeram as primeiras denúncias em setembro de 2020 à promotora de justiça Gabriela Manssur.

De acordo com a coluna Universa, no portal Uol, a delegada Priscila Camargo disse haver um "rol extenso de pessoas a serem indiciadas", referindo-se às pessoas envolvidas no esquema de aliciamento criado por Saul.

Advogado de defesa de Klein, André Boiani e Azevedo afirmou que o "indiciamento é um ato discricionário [arbitrário] da autoridade policial que não vincula os demais atores processuais". "Saul e sua defesa técnica respeitam o posicionamento da Polícia Civil mas entendem que a análise atenta e isenta dos elementos do inquérito levará o Ministério Público e o Judiciário a concluírem por sua inocência", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE