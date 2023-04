Polícia indicia Sandra Mathias por maus-tratos e lesão corporal contra a mãe

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil indiciou nesta quarta-feira (19) a ex-atleta Sandra Mathias Correia de Sá, flagrada agredindo entregadores em São Conrado, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi acusada de maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe. Os crimes contra a mãe de Sandra ocorreram em novembro do ano passado. Em uma das imagens, ela usa a coleira do cachorro como um chicote em um deles.

As investigações apontaram que Sandra agrediu a mãe de 77 anos com socos, tapas e pontapés. Em depoimento, a mãe de Sandra disse que a ex atleta tentou levá-la à força para a Clínica da Gávea. A mãe contou que Sandra tentou amarrá-a com um lençol.

A idosa fez exame de corpo delito e o resultado do laudo deu positivo para agressão causada por ação contundente.

À polícia, Sandra disse que foi vítima de homofobia por parte do entregador Max Angelo, negou as acusações de racismo e disse que usou a guia da coleira para "se defender" do entregador Max.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.