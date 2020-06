Polícia investiga a presença de símbolo neonazista em manifestação de bolsonaristas em São Paulo

247 - Uma bandeira rubro-negra com tridente, associada a grupo fascista ucraniano foi levada no carro de som de manifestação bolsonarista neste domingo na Avenida Paulista.

Reportagem dos jornalistas Leo Branco e Sérgio Roxo no Globo aponta que os bolsonaristas carregaram em trio elétrico de sua manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, uma bandeira associada a um grupo nacionalista ucraniano com ideário de extrema-direita. A polícia está investigando as relações com a simbologia nazista.

O secretário executivo da Polícia Militar (PM) de São Paulo, Coronel Camilo, chegou a dizer, em entrevista à CNN Brasil, que um dos apoiadores de Bolsonaro portando uma “bandeira neonazista” teria sido um dos causadores do conflito deste domingo, ao se dirigir até o grupo de manifestantes antifascistas para fazer provocações.

Mais tarde, em entrevista ao Globo, Camilo recuou sobre o fato do episódio ter sido o estopim da confusão.

