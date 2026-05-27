Polícia investiga estupro coletivo de adolescente em São Paulo

247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de estupro coletivo envolvendo uma adolescente de 14 anos com deficiência intelectual na zona leste da capital paulista. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que procurou uma delegacia especializada após ter acesso a um vídeo em que a filha aparece sendo violentada.

O caso foi divulgado inicialmente pelo portal UOL e registrado nesta semana na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), embora, segundo o boletim de ocorrência, os crimes tenham ocorrido em fevereiro deste ano. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que entre os suspeitos há menores de idade.

De acordo com o registro policial, a adolescente teria sido abusada por mais de dez pessoas. Até o momento, ninguém foi preso, e as autoridades trabalham para identificar todos os envolvidos nas agressões.