Polícia investiga estupro coletivo de adolescente em São Paulo
Jovem de 14 anos com deficiência intelectual teria sido violentada por mais de dez pessoas na zona leste da capital paulista
247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de estupro coletivo envolvendo uma adolescente de 14 anos com deficiência intelectual na zona leste da capital paulista. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que procurou uma delegacia especializada após ter acesso a um vídeo em que a filha aparece sendo violentada.
O caso foi divulgado inicialmente pelo portal UOL e registrado nesta semana na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), embora, segundo o boletim de ocorrência, os crimes tenham ocorrido em fevereiro deste ano. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que entre os suspeitos há menores de idade.
De acordo com o registro policial, a adolescente teria sido abusada por mais de dez pessoas. Até o momento, ninguém foi preso, e as autoridades trabalham para identificar todos os envolvidos nas agressões.