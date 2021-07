Polícia investiga ligação de "Gatinha da Cracolândia" com facção criminosa

247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga a ligação de Lorraine Cutier Bauer Romeiro, que ficou conhecida como "Gatinha da Cracolândia", com uma facção paulista.

O delegado Severino Pereira de Vasconcelos, do 77º Distrito Policial, informou que, por conta disso, o inquérito policial está na Vara Especializada de Combate à Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado.

Na sexta-feira (23), a Justiça determinou a prisão preventiva de Lorraine.

Ela foi presa em Barueri (SP), na última quinta-feira (22). Ela estava em casa, onde os policiais encontraram centenas de porções de cocaína, maconha, crack e ecstasy.

Segundo a Polícia Civil, Lorraine era uma das chefes do tráfico na Cracolândia.

No Instagram, ela exibia uma vida de luxo a 36 mil seguidores, com direito a barcos e locais paradisíacos. (Com informações do Globo).

