Polícia investiga morte de escritor dominicano no Rio

247 - A polícia apura a morte do escritor e capoeirista Leuvis Manuel Olivero, 38 anos, assassinado no dia 10 de outubro enquanto andava em uma rua no Bairro da Tijuca, zona norte do Rio. Os tiros partiram de dentro de um carro, de acordo com testemunhas.

Amigos do capoeirista fizeram um protesto no domingo (17) pelo assassinato. O ato aconteceu no lugar onde o crime ocorreu. Os amigos pediram empenho das autoridades na solução do caso.

Leuvis nasceu na República Dominicana, mas tinha cidadania norte-americana. O corpo de Leuvis será enterrado nos Estados Unidos, com data não confirmada, segundo o portal G1.

O escritor vivia no Brasil há quase 10 anos e aqui ele teve um filho. Atualmente, o escritor morava com uma namorada brasileira.

O escritor tinha onze livros publicados, um deles em homenagem à vereadora Marielle Franco, morta pelo crime organizado em março de 2018.

