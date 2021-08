Polícia investiga morte de menina de 15 anos que teria falecido após relação sexual com homem de 26

247 - A Polícia Civil comunicou neste domingo (1) que investiga a morte de uma menina de 15 anos, em Cubatão, São Paulo, por uma parada cardiorrespiratória. Ela foi levada a uma unidade de saúde por um homem de 26 anos que relatou ter relações sexuais com a jovem.

De acordo com o G1, a família da vítima diz que ela não tinha nenhuma doença pré-existente e que também não tinha conhecimento do relacionamento dela com o rapaz.

A polícia informou que a adolescente morreu às 1h20, na Rua Vereador Sônio Célio, no Parque São Luís.

PUBLICIDADE

A vítima, segundo os enfermeiros, não apresentava sinais de violência e chegou a unidade de saúde com quadro de parada cardiorrespiratória e sangramento nas partes íntimas.

O homem que levou a jovem para ser atendida contou à polícia que estava com ela dentro do carro e ambos mantinham relação sexual. Ele disse que, em certo momento, percebeu que a menina estava desfalecida, com as mãos contorcidas para trás e os lábios e pele pálidos.

PUBLICIDADE

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Sede de Cubatão, de acordco com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.