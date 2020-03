Polícia investiga roubo de 50 mil máscaras descartáveis de hospital em SP

50 mil mácaras descartáveis foram desviadas de seu destino: um hospital particular na cidade de São Paulo. Dois operadores de planos de saúde são suspeitos edit

247 - A polícia investiga o roubo de 50 mil máscaras descartáveis de um hospital particular na zona leste de São Paulo, no último dia 16.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "um auxiliar de almoxarifado, de 25 anos, e um auxiliar de farmácia, de 32, que trabalham para uma operadora de saúde são apontados pela polícia como os principais suspeitos pelo crime."

A matéria ainda informa que "segundo a 1ª Delegacia Seccional do Centro, por causa da pandemia de coronavírus, a carga, que vale cerca de R$ 77 mil, pode ser vendida a R$ 250 mil no mercado paralelo. O desvio do material foi comunicado à polícia pelo representante da operadora de saúde, após ser notada a falta das máscaras entregues em um hospita da rede, que fica na Bresser (zona leste de SP)."