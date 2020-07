Polícia investiga se Frederick Wassef registrou casa de Atibaia como escritório para proteger Fabrício Queiroz

247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga se o advogado Frederick Wassef, que defendia o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), registrou sua casa em Atibaia (SP) como escritório para proteger Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar. A suspeita é de falsidade ideológica. De acordo com informação divulgada pelo site O Antagonista, o inquérito foi aberto com base em notícia-crime apresentada por Heloísa de Carvalho, filha de Olavo, e Bruno Maia, ativista LGBT e candidato a vereador pelo PSOL em 2016.

O Judiciário do Rio de Janeiro investiga movimentações milionárias de Queiroz e de Flávio Bolsonaro, incluindo lavagem de dinheiro. De acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), o ex-assessor movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017.

Em junho, o procurador da República Sérgio Pinel afirmou ter encontrado "fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro" envolvendo o filho de Jair Bolsonaro. O MP do Rio já disse ter encontrado indícios de que o senador lavou R$ 2,27 milhões com compra de imóveis e em sua loja de chocolates.

