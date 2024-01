Polícia localiza família de argentinos que brincou com menino Edson na praia

Apoie o 247

247 - A família argentina que brincou com o menino Edson David antes dele ter desaparecido na última quinta-feira (4) foi detectada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros e não são considerados suspeitos de envolvimento com o desaparecimento.

De acordo com apuração do G1, a família de Edson tinha mencionado os estrangeiros desde os primeiros dias após o desaparecimento. Os investigadores analisaram imagens da família deixando a praia e seguindo para o hotel onde estavam hospedados sem a presença de Davi e os investigadores conseguiram colher o depoimento do argentino que brincou por alguns minutos com o menino.

O estrangeiro relata que eles jogaram bola por 20 minutos. Depois ele, que estava acompanhado da mulher e de três filhos, foi para a cadeira e seguiu para o hotel. O argentino relatou ainda que não viu para onde foi o menino.

De acordo com a polícia, a linha mais certa até o momento é de que a criança tenha entrado no mar e se afogado. No dia em questão, as ondas estavam fortes. Segundo testemunhas, um salva-vidas chegou a alertar a criança que ela deveria se afastar da água. Tanto a Polícia Civil quanto o Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo garoto. Um funcionário da barraca do próprio pai da criança também disse que chegou a alertar Davi que não era para brincar na beira d'água. Segundo ele, o menino tinha o hábito de ir sozinho ao mar.

