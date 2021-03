Polícia paulista apreende armas na casa do empresário que ameaçou assassinar o ex-presidente Lula

247 – "A Polícia Civil de SP apreendeu um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12 do empresário José Sabatini, que divulgou vídeo em que ele exibe e dispara uma arma de fogo e ameaça dar tiros no ex-presidente Lula. Policiais estiveram na casa e no sítio de Sabatini, na cidade de Artur Nogueira, no interior de SP", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna.

"Sabatini, que tinha porte para aquelas armas, disse à polícia que não tem a intenção de matar o petista, e que a sua fala se deu em um momento de inconformismo", apontou ainda a jornalista. Apesar do recuo, ele pode ser enquadrado pelo crime de ameaça.

