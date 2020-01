Polícia prende mentor da quadrilha que roubou 760 kg de ouro em Guarulhos

247 - Policiais Civis do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderam, na noite desta sexta-feira (10), mais um envolvido no roubo dos mais de 700 quilos de ouro no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, em julho do ano passado. A polícia informou que a carga corresponde a cerca de R$ 110 milhões.

O rapaz se chama Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, de 55 anos e foi detido no bairro São José, em São Caetano do Sul. Ele admitiu a condição de procurado da Justiça.

Segundo policiais federais, a ação dos criminosos foi gravada por câmeras de segurança e durou menos de cinco minutos, entre a entrada dos criminosos no local e a fuga.