Polícia prende Paulo Cupertino, acusado de matar ator Rafael Miguel

Metrópoles - Policiais da 6ª Delegacia Seccional de São Paulo prenderam prenderam, nesta segunda-feira (16/5), Paulo Cupertino Matias, réu acusado de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019. A informação é do portal G1.

Matias era o número 1 na lista dos mais procurados da Polícia Civil. Ele foi preso na zona sul da capital, e inicialmente encaminhado para o 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam. Depois, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde fez o exame de corpo de delito, e depois foi levado ao prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Cupertino matou o ator e seus pais porque não aceitava o namoro de sua filha, Isabela Tibcherani, que na época tinha 18 anos, com o garoto. O caso ocorreu em Pedreira, zona sul da capital.

