Polícia realiza operação em Manguinhos; ao menos duas pessoas foram baleadas

Apoie o 247

ICL

Por Rafael Costa, Voz das Comunidades - Na tarde desta quarta-feira (18), moradores da comunidade de Manguinhos se assustaram com uma operação da Polícia Civil. O caveirão da CORE estava no local, além do helicóptero que estava realizando vôos rasantes na comunidade. De acordo com moradores, houve tiroteio na região.

Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, é possível observar o helicóptero da polícia sobrevoando a comunidade da Zona Norte do Rio. A Av. Leopoldo Bulhões está interrompida nos dois sentidos devido a operação.

A equipe do Voz das Comunidades esteve presente na UPA de Manguinhos e conversou com moradores no local. Duas pessoas deram entrada na unidade de saúde. Um com um tiro nas costas e outro com tiro no pé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Polícia Civil relatou que foi alvo de disparos enquanto cumpriam ocorrências na comunidade. Segundo a nota, viaturas da PC, DRF e DRFC foram atingidas enquanto cumpriam com ocorrências. A nota ainda fala que, em uma terceira incursão, um comboio entrou em diligência na comunidade e também foram alvos de disparos. A nota finaliza dizendo que, com o confronto, foi solicitada a presença do helicóptero.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AGORA: Tiroteio em Manguinhos deixa baleados; Clima de tensão na comunidade pic.twitter.com/68HZKHFa77 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE