Polícia recomenda evitar estradas em MG diante de alagamentos e desabamentos

247 - Centro de uma crise ambiental neste início de 2022, Minas Gerais está com diversas estradas interditadas diante dos alagamentos e desabamentos provocados pelas fortes chuvas que atingem o estado.

Segundo as polícias rodoviárias estadual e federal, de acordo com informações da Folha de S.Paulo, a chuva provocou interdições em ao menos 100 pontos em rodovias. Segundo a reportagem, as regiões mais afetadas são o entorno de Belo Horizonte e cidades no norte mineiro.

A Polícia Rodoviária Estadual recomendou que se evite as estradas mineiras durante as próximas 24 horas, diante do alto risco de inundações, quedas de barreiras e deslizamentos. A polícia também pede para que quem for viajar seja cuidadoso, mantendo faróis acesos, distância grande de outros veículos, nunca parar no meio da pista e dirigir lentamente.

A Polícia Rodoviária Federal também recomendou que se evite utilizar as estradas do estado. “Recomendamos que quem puder evitar, seria melhor. Neste momento, está tudo muito instável. Temos problemas que estão surgindo em quantidade muito grande”, disse o inspetor da PRF em Minas, Aristides Júnior.

"Esse é o nosso problema. Ou seja, não temos como garantir para as pessoas que vão viajar agora que não vão se deparar com algum tipo de problema ocorrido antes mesmo do início da viagem", afirma. "Não posso garantir nem mesmo o trecho com o qual a gente trabalha, imagina indicar outro que não está sob circunscrição da PRF", completa.

"Use aplicativos, o Twitter da PRF [@prf_mg], de outras forças de segurança e das concessionárias de rodovias, onde as informações são postadas com muita constância", recomendou para quem tiver de viajar inevitavelmente.

