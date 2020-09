Policiais agridem homem rendido durante operação na Cracolândia (vídeo)

Revista Fórum - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três guardas civis metropolitanos (GCM) de São Paulo chutando um homem que já estava rendido no chão durante uma operação na Cracolândia, região central da cidade, nesta quinta-feira (24). Sem reagir às agressões, o homem leva chutes no peito e na cabeça, que tenta proteger com as mãos.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou ao G1 que “os agentes flagrados cometendo inaceitável violência foram imediatamente afastados do serviço operacional”. A pasta disse ainda que “um processo interno para apuração dos fatos foi aberto assim que o Comando da GCM tomou conhecimento da ocorrência e, após a conclusão, será encaminhado para a Corregedoria da corporação”.

As imagens foram feitas por moradores do bairro e divulgadas nas redes por pessoas que atuam com projetos sociais na Cracolândia, como é o caso do padre Julio Lancelloti e da ONG Craco Resiste.

