Policiais aposentados não poderão ir armados aos atos do de 7 de setembro, diz Doria

Por Hyndara Freitas, Metrópoles - O governador João Doria (PSDB) disse, nesta quarta-feira (1/9), que orientou a Polícia Militar a revistar todos os presentes nas manifestações marcadas para 7 de setembro em São Paulo, tanto a favor quanto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Doria disse que não será permitido “qualquer tipo de armamento, mesmo de policiais aposentados”.

“Todos serão revistados, a PM recebeu orientação para que todos, sem exceção, com mochilas, com bolsas, com bolsos, sejam revistados. Não será permitido qualquer tipo de armamento, seja arma de fogo, branca, mesmo que sejam policiais aposentados. Se forem, vão ser convidados a se retirar e não participarão de nenhuma manifestação”, falou o governador.

O general João Campos, secretário de Segurança Pública de São Paulo, disse que o ideal seria que os dois grupos com propósitos antagônicos se reunissem em dias diferentes, mas houve uma decisão judicial que permitiu os dois atos em 7 de setembro, sendo o contra o presidente no Vale do Anhangabaú, e o protesto a favor na Avenida Paulista.

